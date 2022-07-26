Макогон назвав учорашню провокацію Росії на ключовому газогоні України продовженням газового шантажу

В Оператора ГТСУ запевнили - вдалося забезпечити надійне транспортування газу для українських та європейських споживачів.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон назвав учорашню провокацію Газпрому на одному з ключових українських газогонів продовженням газового шантажу.

Про це Макогон заявив у коментарі журналістам.

Напередодні Газпром без попередження української сторони підвищив тиск на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці кордону між РФ та Україною.

За словами Макогона, після інциденту Оператор ГТСУ зв'язався з росіянами й повідомив про інцидент. В Газпромі заявили, що проводили роботи.

"Неконтрольоване збільшення тиску може призвести до позаштатних ситуацій в роботі системи... Зважаючи на загальну поведінку "Газпрому", скорочення постачання "Північним потоком-1", немає сумнівів, що це продовження газового шантажу росії", - підкреслив гендиректор ОГТСУ.

В Оператора додали, що диспетчери компанії оперативно відреагували на провокацію та забезпечили надійне транспортування газу для українських та європейських споживачів.

У ГТС також підкреслили, що готові до роботи "в складних умовах".

"Маючи досвід газових воєн з росією, ОГТСУ підготував сценарії для захисту системи під час раптових подій та умов і зробив ГТС ще більш гнучкою завдяки переобладнанню станцій", - зазначили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, вчора Оператор ГТС України наголосив, що у 2009 році через аналогічний інцидент трапилася аварія на газопроводі Туркменістану.

Цього місяця Газпром скоротив постачання газу в Австрію на 70%.