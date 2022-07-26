Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
ГоловнаСуспільствоПодії

Макогон назвав учорашню провокацію Росії на ключовому газогоні України продовженням газового шантажу

В Оператора ГТСУ запевнили - вдалося забезпечити надійне транспортування газу для українських та європейських споживачів. 

Макогон назвав учорашню провокацію Росії на ключовому газогоні України продовженням газового шантажу
Сергей Макогон
Фото: Сергей Макогон / Facebook

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон назвав учорашню провокацію Газпрому на одному з ключових українських газогонів продовженням газового шантажу.

Про це Макогон заявив у коментарі журналістам.

Напередодні Газпром без попередження української сторони підвищив тиск на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці кордону між РФ та Україною.

За словами Макогона, після інциденту Оператор ГТСУ зв'язався з росіянами й повідомив про інцидент. В Газпромі заявили, що проводили роботи.

"Неконтрольоване збільшення тиску може призвести до позаштатних ситуацій в роботі системи... Зважаючи на загальну поведінку "Газпрому", скорочення постачання "Північним потоком-1", немає сумнівів, що це продовження газового шантажу росії", - підкреслив гендиректор ОГТСУ.

В Оператора додали, що диспетчери компанії оперативно відреагували на провокацію та забезпечили надійне транспортування газу для українських та європейських споживачів.  

У ГТС також підкреслили, що готові до роботи "в складних умовах".

"Маючи досвід газових воєн з росією, ОГТСУ підготував сценарії для захисту системи під час раптових подій та умов і зробив ГТС ще більш гнучкою завдяки переобладнанню станцій", - зазначили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, вчора Оператор ГТС України наголосив, що у 2009 році через аналогічний інцидент трапилася аварія на газопроводі Туркменістану.

Цього місяця Газпром скоротив постачання газу в Австрію на 70%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також