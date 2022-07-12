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​У Києві затримали екснардепа, який за $10 тис. обіцяв "вплинути" на суддів

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

​У Києві затримали екснардепа, який за $10 тис. обіцяв "вплинути" на суддів
Фото: gp.gov.ua

У Києві затримали колишнього народного депутата України у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, екснардеп III скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення в цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.

Його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди – 92 500 грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, у червні керівників однієї з партій викрили на продажі "прохідних" місць у своєму списку.

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