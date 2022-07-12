Під Мелітополем спалахнула захоплена окупантами база ДСНС із технікою

У селищі Мирне Мелітопольського району горить база військової частини Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку захопили російські окупанти.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він також зазначив, що місцеві жителі розповідають, що чули близько 25 вибухів.

"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі. Жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. З боку бази окупантів видно густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", – написав Федоров у Telegram.

Нагадаємо, Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз (включаючи дві бази в Мелітополі) і складів озброєнь в тилу російських військ.