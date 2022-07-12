Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Мелітополем спалахнула захоплена окупантами база ДСНС із технікою

Місцеві жителі розповідають, що чули близько 25 вибухів.

Під Мелітополем спалахнула захоплена окупантами база ДСНС із технікою
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У селищі Мирне Мелітопольського району горить база військової частини Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку захопили російські окупанти.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він також зазначив, що місцеві жителі розповідають, що чули близько 25 вибухів.

"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі. Жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. З боку бази окупантів видно густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", – написав Федоров у Telegram.

Нагадаємо, Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз (включаючи дві бази в Мелітополі) і складів озброєнь в тилу російських військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також