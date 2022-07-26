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Росіяни перекидають військову техніку до Херсона через Мелітополь

Учора через місто пройшли три колони техніки ворога.

Росіяни перекидають військову техніку до Херсона через Мелітополь

Через тимчасово окупований Мелітополь у бік Херсона пройшли три колони російської військової техніки - близько 100 одиниць.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає "Укрінформ".

“Окупанти роблять велике перекидання важкого озброєння через окуповані території. Вчора через місто Мелітополь пройшли три колони техніки в бік Херсона, які налічували в цілому 100 одиниць важкої техніки, понад 20 танків, машин десанту”, - зазначив він.

Федоров додав, що перша колона йшла з Токмака, Новопилипівки через Вознесенку - 20 танків, друга - через центральний проспект міста Мелітополя - це гусенична техніка, майже 20 одиниць машин десанту і третя - понад 30 одиниць броньованої техніки пройшла через Новий Мелітополь.

“Перекидають техніку в бік Херсона. Вочевидь, ЗСУ готуються там до контрнаступу і рашисти намагатимуться захищатися”, - сказав він.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського моста через Дніпро.

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