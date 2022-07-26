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​На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус із водієм, щоб доїхати додому

Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання, а водій відпочивав на задньому сидінні.

​На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус із водієм, щоб доїхати додому
Знищений безпілотник "Ланцет"
Фото: MFA_Ukraine / twitter

На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий мікроавтобус, бо не міг доїхати додому.

Про це повідомили в Нацполіції.

"До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від водія автобуса про те, що невідома особа викрала у нього автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter». Зі слів потерпілого, він відпочивав на задньому сидінні буса перед черговим рейсом. У середину салону зайшов невідомий чоловік та сів за кермо. Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував", - йдеться в повідомленні.

Проїхавши декілька кілометрів, зловмисник зупинив автобус і пішов у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили його особу. Викрадачем авто виявився 23-річний житель Борщівської громади. За попередньою інформацією, чоловік повернувся із заробітків з Польщі і не мав чим добратися додому.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві за минулий рік вкрали 684 авто, при цьому 178 особам повідомили про підозру у вчинені цього злочину.

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