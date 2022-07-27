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Подоляк: "О​купантам варто вчитися перепливати Дніпро, або залишити Херсон, поки є змога"

"Третього попередження може не бути".

Подоляк: "О​купантам варто вчитися перепливати Дніпро, або залишити Херсон, поки є змога"
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував удар Збройних сил України по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.

Він  закликав російських окупантів залишити місто, поки в них є така змога.

"Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш... Окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав подоляк у Twitter.

Нагадаємо, У ніч на 27 липня ЗСУ  завдали чергового удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Рух по шляхопроводу - перекрито.

Минулого тижня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб порушити військову логістику противника. Міст був пошкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити по мосту небезпечно, а окупаційна "влада" оголосила про "тимчасове обмеження руху" по шляхопроводу.

Також повідомлялося, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту, оскільки знайти документацію для його ремонту вони не можуть.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро. Росіяни використовували його для транспортування своєї техніки і боєприпасів.

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