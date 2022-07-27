​Поляки витратили близько 2 млрд доларів на допомогу переселенцям з України, − Rzeczpospolita

З перших днів російського вторгнення поляки були залучені до допомоги переселенцям з України.

На початку війни 70% поляків допомагали українцям у різний спосіб. Масштаби цієї допомоги важно оцінити, тому що багато випадків були незареєстровані.

Про це йдеться і огляді Польського економічного інституту, пише Rzeczpospolita.

У перші дні війни 77% поляків були залучені до різних форм допомоги українцям. В перші тижні війни допомагали переселенцям з України 50% громадян Польщі.

Зазначається, що йдеться про фінансову допомогу, волонтерську діяльність і надання переселенцям своїх будинків і квартир.

Щодо загальної цифри цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік і склала не менше 5,5 млрд злотих (близько 1,15 млрд доларів), проте найімовірніша фактична вартість допомоги становить 9-10 млрд злотих (близько 2 млрд доларів).

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1 000 злотих.

Орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 19 липня ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.

11 липня Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Він зазначав, що для громадян Польщі передбачили освіту, медичне обслуговування, право на працевлаштування, окремі соціальні виплати тощо.