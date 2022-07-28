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​В Україні виявили новий різновид штаму Омікрон

COVID-19 нікуди не зник.

​В Україні виявили новий різновид штаму Омікрон
Фото: ukrinform.ua

У Міністерстві охорони здоров’я заявили про появу в Україні нового різновиду “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”. Наразі вдалося виявити сім таких випадків у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах. Дослідження зразків триває.

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило у Facebook.

“По-перше, що COVID-19 нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі є небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їхня кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.

 

Нагадаємо, президент США Джо Байден вчора отримав негативний тест на коронавірус. Він захворів 21 липня і відчував легкі симптоми захворювання. Джо Байден повністю вакцинований від COVID-19 та двічі ревакцинований. 

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