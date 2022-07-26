Сполучені Штати надали Україні 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, - Держдеп США

Це підтримка України в її боротьбі з вірусом.

Сьогодні США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив Державний департамент США у Twitter.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в його боротьбі з COVID-19", - відзначили у Держдепі.

"Сполучені Штати підтримують Україну, і цей вантаж продемонстрував, що ми непохитні у своїй відданості підтримці народу України в умовах глобальної пандемії COVID-19 в той час, як Росія веде свою неспровоковану війну, поглиблюючи цю та інші кризи в галузі охорони здоров’я та безпеки", - додали в посольстві США в Україні.

Які саме вакцини були надані - не зазначається.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G — Department of State (@StateDept) July 25, 2022

Раніше повідомлялось, що держави Євросоюзу закликають готуватися до нової хвилі пандемії COVID-19 восени та взимку.

Крім того, другу дозу вакцини від коронавірусу не отримали майже 700 тисяч українців. Бустерне щеплення не зробили понад 14 мільйонів громадян.