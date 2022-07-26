​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Сполучені Штати надали Україні 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, - Держдеп США

Це підтримка України в її боротьбі з вірусом.

Сполучені Штати надали Україні 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, - Держдеп США
Фото: Держдеп США

Сьогодні США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив Державний департамент США у Twitter.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в його боротьбі з COVID-19", - відзначили у Держдепі.

"Сполучені Штати підтримують Україну, і цей вантаж продемонстрував, що ми непохитні у своїй відданості підтримці народу України в умовах глобальної пандемії COVID-19 в той час, як Росія веде свою неспровоковану війну, поглиблюючи цю та інші кризи в галузі охорони здоров’я та безпеки", - додали в посольстві США в Україні.

Які саме вакцини були надані - не зазначається.

Раніше повідомлялось, що держави Євросоюзу закликають готуватися до нової хвилі пандемії COVID-19 восени та взимку.

Крім того, другу дозу вакцини від коронавірусу не отримали майже 700 тисяч українців. Бустерне щеплення не зробили понад 14 мільйонів громадян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також