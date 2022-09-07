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​Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Херсонщині та Чернігівщині

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

​Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Херсонщині та Чернігівщині
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський призначив Артема Борисевича начальником управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Відповідний указ №633/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі.

Крім того, указом № 631/2022 Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області та призначив на цю посаду Олексія Ляха.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що помічник начальника Херсонського управління СБУ – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації в області.

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