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Корабель ВМС Румунії підірвався на дрейфуючій міні в Чорному морі

75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує.

Корабель ВМС Румунії підірвався на дрейфуючій міні в Чорному морі
Фото: apa.az

Корабель ВМС Румунії натрапив 8 вересня на міну, що дрейфувала у Чорному морі.

Про це пише Reuters.

На щастя, у результаті вибуху 75 членів екіпажу не постраждали, повідомило міністерство оборони країни.

Судно попередили про міну, що дрейфувала приблизно в 25 морських милях на північний схід від румунського чорноморського порту Констанца, але знешкодити до початку шторму не змогли.

“Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість судна не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень”, – йдеться в заяві міністерства.

Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах моря.

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