Смерть Королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи

На 97 році пішла з життя Лілібет – королева Великобританії Єлизавета II . Вона померла у шотландській резиденції Балморал, переживши кохання усього свого життя, принца Філіпа, ледь більше, ніж на рік. Королева встигла попрощатися зі своєю родиною, зробити останні потрібні вказівки та дати Британії нового прем’єра – Ліз Трасс . Зараз розпочалася спеціальна процедура щодо перевезення тіла, усіх необхідних церемоній. Трон невдовзі займе новий король – принц Чарльз, уже незабаром – Чарльз ІІІ. Усе це було прописано у детальному плані , який ще минулого року погодила Єлизавета II.

Фото: EPA/UPG

На долю її величності випало багато складних і прекрасних моментів: розпад Британської імперії, холодна війна, сходження людини у космос та поява Інтернету, а пізніше й соціальних мереж, вхід, а насамкінець вихід Великобританії зі складу ЄС, війни в багатьох точках земної кулі, пандемія та втрата близьких. Все це вона пережила разом зі своїм народом – так, як і обіцяла ще за часів панування її батька – Георга VI. Вона, ще будучи зовсім юною дівчиною, яка вже знала, що таке велика війна, дала слово британцям, що ніколи їх не залишить, як би довго не правила.

І вона їх не залишила до останнього подиху, встигнувши прийняти відставку нового британського Черчилля, Бориса Джонсона, та поставивши на його місце нинішню главу офісу – Ліз Трасс.

Фото: EPA/UPG Королева Єлизавета II приймає в своїй шотландській резиденції нового прем'єр-міністра Ліз Трасс

Єлизавета II пройшла Другу світову війну, ставши першою жінкою з королівської родини, яка служила у британському війську та ще й отримала звання лейтенанта. Вона разом зі своєю мамою та сестрою залишалися у Віндзорському палаці, що біля Лондона, не покинувши свого короля навіть попри бомбардування британської столиці. Однак її правління припало все ж на післявоєнну відбудову, на той період, коли Великобританія переосмислювала своє імперське та колоніальне минуле, коли вона входила у зовсім новий світ.

Фото: marieclaire.com Принцеса Єлизавета, 1945

Символічно, що першим прем’єр-міністром, з яким королеві довелося працювати, став саме Вінстон Черчилль. Тоді ж, у перший рік з моменту коронації (лютий 1952 року), Європа та увесь Захід проходили через два складних процеси – післявоєнну відбудову та виклики холодної війни. Вже за місяць Йосип Сталін намагатиметься «об’єднати» Німеччину на власний лад, запропонувавши канцлеру Аденауеру знайому нам нині «нейтральність», відмову від курсу до НАТО та від руху у сторону Заходу. У тому ж році американці вперше випробують водневу бомбу, британці оголосять про створення власного атомного озброєння, а ще за рік перші водневі випробування проведуть у Радянському Союзі.

Світ тоді кардинально змінювався, на це мала якось реагувати Великобританія, яка довгий час переживала непрості часи – період, коли жителі Королівства намагалися зрозуміти, що буде далі після імперії. Цей період продовжується досі – навіть після Брекзиту.

Фото: EPA/UPG

Показово, що Єлизавета II завершила своє панування у момент, коли будь-які сподівання на нормальне функціонування звиклого нам світопорядку були нівельовані війною, що її розв’язала Росія проти України та й загалом проти усього Заходу, останнім бастіоном якого довгий час називали саме королеву. Зараз Британія, певно, є лідером процесів зі стримування агресора. Вона знову стає лідером Європи.

Зі смертю королеви Британія та й загалом Захід вступають у доволі непрості часи. Тепер новому королю та майбутнім британським прем’єрам потрібно буде заново перемагати, відновлювати, створювати нові правила гри, формувати альянси та проходити через складні випробування. Зміниться сама Великобританія та увесь Захід.

Епоха Єлизавети II добігла логічного кінця, за нею починається новий етап, однак це вже зовсім інша історія. «Коли я дивлюся в майбутнє, у мене немає жодних сумнівів у тому, що є дещо визначене – це зміни, і темпи цих змін тільки наростатимуть… Здається, що сама швидкість змін змітає так багато знайомого та втішного. Але я не думаю, що нам слід переживати з цього приводу. Ми зможемо зрозуміти майбутнє, якщо ми зрозуміємо уроки минулого». (Єлизавета II. З послання британському народу. 1999 рік).