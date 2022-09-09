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Король Сполученого Королівства Чарльз ІІІ провів у Букінгемському палаці першу аудієнцію, - The Sun

Близько 20 години за київським часом очікують на перший виступ із промовою нового британського короля Чарльза ІІІ.

Король Сполученого Королівства Чарльз ІІІ провів у Букінгемському палаці першу аудієнцію, - The Sun
Чарльз ІІІ
Фото: Charles

Король Великої Британії Чарльз III у п’ятницю, 9 вересня, провів першу аудієнцію в Букінгемському палаці в Лондоні з прем’єр-міністром Ліз Трасс.

Про це повідомляє The Sun.

Вона після обіду прибула на аудієнцію до Його Величності.

Видання відзначає, що король зустрівся з новою главою уряду лише через кілька днів після того, як вона була приведена до присяги його покійною матір’ю королевою Єлизаветою II у шотландській монаршій резиденції в Балморалі у вівторок.

Також повідомляється, що відтепер новий монарх і прем’єр зустрічатимуться щовівторка увечері під час аудієнції в Букінгемському палаці.

Крім того, сьогодні, після зустрічі з Трасс, близько 20 години за київським часом очікують на перший виступ з промовою британського короля Чарльза III.

Нагадаємо, 8 вересня королева Великобританії Єлизавета II померла в замку Балморал, що розташований у Шотландії.

За два дні до того, 6 вересня, вона прийняла відставку прем’єра Джонсона та призначила Трасс.

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