Похорони королеви Єлизавети II відбудуться за півтора тижня у Вестмінстерському абатстві

Похорони королеви Великобританії Єлизавети II відбудуться у Вестмінстерському абатстві приблизно через десять-одинадцять днів після дня її смерті.

Про це пише BBC.

Дату ще підтвердить Букінгемський палац.

День похорону можуть оголосити національним вихідним.

У п’ятницю, 9 вересня у соборі Святого Павла відбудеться панахида, на якій будуть присутні прем’єр-міністр Ліз Трасс та інші високопоставлені члени уряду.

Оскільки королева померла в Шотландії, її труна буде спочивати в соборі Святого Джайлза в Единбурзі. Потім її доставлять до Лондона, де сотні тисяч людей зможуть попрощатися з Королевою протягом чотирьох днів у Вестмінстер-Холі.

Окрім того, у п'ятницю в Вестмінстерському абатстві, соборі Святого Павла та Віндзорському замку Королеву вшановуватимуть дзвонами. У Гайд-парку та в інших місцях лунатимуть салюти з 96 пострілів, щоб відзначити кожен рік її життя.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

Сюди її під медичний нагляд відправили лікарі, стурбовані станом здоров'я королеви.

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети ІІ став 73-річний принц Чарльз. Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку. Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.

Додамо, цьогоріч у лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.