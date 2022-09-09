Новим Верховним комісаром ООН з прав людини став австрієць Фолькер Тюрк

Тюрк змінив на посаді Мішель Бачелет з Чилі, термін повноважень якої закінчився 31 серпня.

Австрієц Фолькер Тюрк став наступним Верховним комісаром Організації об’єднаних націй з прав людини.

Таке рішення було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН.

Тюрк змінив на посаді Мішель Бачелет з Чилі, термін повноважень якої закінчився 31 серпня.

Наразі Тюрк займає посаду затупника генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша з питань політики.

Excited to welcome @volker_turk as our new High Commissioner. Many of us have worked closely with him in his various leadership roles @UN, incl on the Call to Action for Human Rights. We look forward to building on our efforts to #standup4humanrights globally under his leadership — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 8, 2022

Найневідкладнішим завданням Верховного комісара стане врегулювання ситуації з доповіддю про китайський регіон Сіньцзян, опублікованою його попередницею за кілька хвилин до завершення її роботи на посаді . У звіті йдеться, що “свавільне та дискримінаційне затримання” Китаєм уйгурів та інших мусульман у регіоні може бути злочином проти людства. Китай звинувачення відкидає.

Заступник посла США в ООН Ліза Карті заявила, що Терк повинен мати незалежну, неупереджену та непохитну позицію у питаннях прав людини в усьому світі, пише Reuters.

“Верховний комісар має бути готовим заявляти про порушення прав людини, де б вони не відбувалися”, – сказала вона.

Серед інших кандидатів на посаду були кар’єрний дипломат Федеріко Вільєгас з Аргентини та Адама Дієнг із Сенегалу, який раніше консультував Гутерреша щодо запобігання геноциду.

Водночас виконавчий директор Міжнародної служби з прав людини Філ Лінч заявив, що обрання Турка не було достатньо прозорим, також не відбулися консультації з незалежними експертами.

“Генеральний секретар упустив ключову можливість зміцнити легітимність і авторитет наступного Верховного комісара”, – сказав Лінч.