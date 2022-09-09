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Новим Верховним комісаром ООН з прав людини став австрієць Фолькер Тюрк

Тюрк змінив на посаді Мішель Бачелет з Чилі, термін повноважень якої закінчився 31 серпня. 

Новим Верховним комісаром ООН з прав людини став австрієць Фолькер Тюрк
Фолькер Тюрк
Фото: ЕРА/UPG

Австрієц Фолькер Тюрк став наступним Верховним комісаром Організації об’єднаних націй з прав людини.

Таке рішення було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН.

Тюрк змінив на посаді Мішель Бачелет з Чилі, термін повноважень якої закінчився 31 серпня. 

Наразі Тюрк займає посаду затупника генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша з питань політики.

Найневідкладнішим завданням Верховного комісара стане врегулювання ситуації з доповіддю про китайський регіон Сіньцзян, опублікованою його попередницею за кілька хвилин до завершення її роботи на посаді. У звіті йдеться, що “свавільне та дискримінаційне затримання” Китаєм уйгурів та інших мусульман у регіоні може бути злочином проти людства. Китай звинувачення відкидає.

Заступник посла США в ООН Ліза Карті заявила, що Терк повинен мати незалежну, неупереджену та непохитну позицію у питаннях прав людини в усьому світі, пише Reuters.

“Верховний комісар має бути готовим заявляти про порушення прав людини, де б вони не відбувалися”, – сказала вона. 

Серед інших кандидатів на посаду були кар’єрний дипломат Федеріко Вільєгас з Аргентини та Адама Дієнг із Сенегалу, який раніше консультував Гутерреша щодо запобігання геноциду.

Водночас виконавчий директор Міжнародної служби з прав людини Філ Лінч заявив, що обрання Турка не було достатньо прозорим, також не відбулися консультації з незалежними експертами.

“Генеральний секретар упустив ключову можливість зміцнити легітимність і авторитет наступного Верховного комісара”, – сказав Лінч.

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