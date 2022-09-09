Чарльза офіційно проголосять королем перед Радою престолонаслідування

Приблизно в перші 24 години після смерті королеви Великобританії Єлизавети II Чарльза офіційно проголосять королем.

Про це пише BBC.

Це відбудеться в палаці Сент-Джеймс у Лондоні, перед церемоніальним органом, відомим як Рада престолонаслідування.

Він складається з членів Таємної ради – групи високопосадових депутатів парламенту – колишніх та чинних, перів, а також деяких високопосадових держслужбовців, верховних комісарів Співдружності Націй та лорд-мера Лондона.

На останній Раді престолонаслідування в 1952 році були присутні близько 200 людей.Король традиційно не бере участі у зустрічі.

На зустрічі лорд-президент Таємної ради (наразі депутатка парламенту Пенні Мордонт) оголосить про смерть королеви Єлизавети, прокламацію зачитають вголос.

Формулювання прокламації може змінюватися, але традиційно це була серія молитов і обітниць, у яких вихваляють попереднього монарха і обіцяють підтримку новому. Потім цю прокламацію підписує низка високопоставлених осіб, зокрема, прем'єр-міністр, архієпископ Кентерберійський та лорд-канцлер.

Рада престолонаслідування збереться знову – зазвичай через день – і цього разу король буде присутнім разом із Таємною радою.

Новий король виголошує декларацію і, відповідно до традиції початку XVIII сторіччя, він виголосить клятву зберегти церкву Шотландії.

Після фанфар сурмачів зроблять публічне оголошення про проголошення Чарльза новим королем. Це зробить з балкона над монастирським двором у Сент-Джеймсському палаці чиновник, відомий як "король гербової підв'язки".

Фото: ЕРА/UPG Чарльз і його дружина, королева-консорт Камілла Паркер-Боулз

Символічною кульмінацією вступу на престол стане коронація, коли Чарльза офіційно коронують. Через необхідну підготовку коронація навряд чи відбудеться досить швидко після вступу Чарльза на престол – королева Єлизавета посіла трон у лютому 1952 року, але коронували її лише в червні 1953 року.

Останні 900 років коронація проходила у Вестмінстерському абатстві – Вільгельм Завойовник був першим монархом, коронованим там, а Чарльз стане 40-м.

Це англіканська релігійна служба, яку проводить архієпископ Кентерберійський. У кульмінаційний момент церемонії він покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда - суцільну золоту корону 1661 року. Це ключова з коронних реліквій у Лондонському Тауері, і її носить монарх лише під час самої коронації (вона важить 2,23 кг).

На відміну від королівських весіль, коронація є державною подією – уряд оплачує її, і остаточно визначає перелік гостей.

Чарльз вже став головою Співдружності, об'єднання 56 незалежних країн, у яких мешкають 2,4 мільярда людей. У 14 із цих країн, а також у Великій Британії, король є главою держави.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

Сюди її під медичний нагляд відправили лікарі, стурбовані станом здоров'я королеви.

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети ІІ став 73-річний принц Чарльз. Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку. Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.

Додамо, цьогоріч у лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.