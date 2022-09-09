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Кислиця на Радбезі ООН: "Єдиний правильний шлях для Росії - це здатися і відступити"

Україна буде протистояти російським загарбникам, поки не буде звільнено всі окуповані території, включно з Кримом.

Кислиця на Радбезі ООН: "Єдиний правильний шлях для Росії - це здатися і відступити"
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця виступив на засіданні Ради Безпеки Організацій Об'єднаних Націй і наголосив, що жодна держава, яка присутня в цій палаті, крім Росії, не несе відповідальності за нездатність Ради ефективно виконувати свої функції згідно Устату ООН.

Про це йдеться в його заяві.

"Це виключно наявність Росії в постійному місці СРСР іммобілізувала Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України", - сказав Кислиця.

Він наголосив, що Україна буде протистояти російським загарбникам доти, поки не буде звільнено всі окуповані території, включно з Кримом.

"Ми захищаємо себе, Європу, світ та Статут ООН, і будемо продовжувати боротися доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Крим. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, яку ми всі зобов'язані відстоювати. Ми будемо боротися проти окупантів, поки всі російські солдати, які зайшли в Україну, щоб вбивати її народ, не будуть переможені. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдат, це віддати наказ про їх негайне відведення", - сказав Кислиця.

Він порівняв боротьбу з Путіним із боротьбою з Гітлером під час Другої світової війни.

"Зло Путіна, як і Гітлера перед ним, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Це так зараз і Україна та її союзники роблять все можливе, щоб забезпечити таку реакцію. Звільнення українських територій, що триває у Харківській та Херсонській областях, є найкращим доказом ефективності наших зусиль", - наголосив представник України в ООН.

Кислиця додав, що для Росії єдиний правильний шлях врятувати життя тисяч українських та фактично російських громадян - це здатися і відступити.

Він також нагадав, що РФ вже багато разів зловживала в Раді Безпеки, в тому числі цього тижня.

Нагадаємо, раніше делегація РФ намагалася тиснути на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, під час підготовки його командою звіту щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

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