“Російська прокуратура вимагає визнати блокаду Ленінграда геноцидом”, – маніпуляція від окупантів

Президент Росії Володимир Путін розповсюджує фейк про те, що “лише 2 судна і понад 80 кораблів з продовольством з України відправилися в найбідніші країни”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Все інше – в Європу”, – заявив він.

У ЦПД зазначили, що водночас, згідно зі статистикою ООН, до Туреччини було відправлено 32 судна, до країн ЄС – 30, до інших країн (зокрема африканських та азійських) – 25.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть, що “російська прокуратура вимагає визнати блокаду Ленінграда геноцидом”.

“У прокуратурі вважають, що Нюрнберзький процес не дав правову оцінку блокаді Ленінграда. А визнання її геноцидом допоможе захистити національні інтереси Росії”, – кажуть медіа окупантів.

Нагадаємо, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.