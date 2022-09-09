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“Укренерго” отримало від німецького оператора генератори та освітлювальні прилади

Обладнання незабаром працюватиме на енергетичних об’єктах України.

“Укренерго” отримало від німецького оператора генератори та освітлювальні прилади
Фото: facebook.com/npcukrenergo

Національна енергетична компанія “Укренерго” отримала 14 генераторів та 50 сучасних освітлювальних приладів від німецького системного оператора “50 Hertz”. 

Про це повідомила пресслужба НЕК.

Обладнання незабаром працюватиме на енергетичних об’єктах України, зокрема під час ремонтних та відновлювальних робіт.

Оглянути доставлені генератори та освітлювальні прилади приїхали Тимчасово повірений у справах Посольства ФРН Бертрам фон Мольтке та радник посольства ФРН з питань енергетики і представник Федерального міністерства економіки і клімату Німеччини Сиріяк Массюе. 

Фото: facebook.com/npcukrenergo
Це лише частина допомоги, яку надають “Укренерго” німецькі колеги. “50 Hertz” також фінансує виготовлення нового обладнання для наших підстанцій і допомагає втілювати проєкти для поглиблення інтеграції української енергосистеми в європейську енергомережу ENTSO-E тощо.

Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство фінансів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про виділення Укренерго 97,3 млн євро

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