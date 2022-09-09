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КНДР оголосила себе ядерною державою з правом "превентивного удару" по супротивнику

Парламент ухвалив новий закон про ядерну зброю.

КНДР оголосила себе ядерною державою з правом "превентивного удару" по супротивнику
Фото: globallookpress.com

Північна Корея законодавчо закріпила свій ядерний статус без права на перемовини про денуклеаризацію. У законі також зазначено, що Пхеньян має право завдавати "превентивних ударів" по супротивнику, пише Reuters із посиланням на корейське державне телебачення

Спостерігачі стверджують, що КНДР, схоже, готується відновити ядерні випробування уперше з 2017 року.

Ядерний статус Північної Кореї був зафіксований ще в законі 2013 року, але новий, ухвалений парламентом цього тижня, його замінить. Старий акт передбачав, що КНДР може використати ядерну зброю для відбиття нападу з боку ворожої ядерної держави та завдання ударів у відповідь. Новий закон розширює "дозвіл" і прописує можливість ударів на випередження, якщо є загроза атаки на керівництво КНДР. 

"Важливе значення законодавчого закріплення політики в галузі ядерного озброєння полягає в тому, аби провести безповоротну межу, щоб не було можливості торгуватися з приводу нашого ядерної зброї", – заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що ніколи не здасть зброю, навіть якщо доведеться зіткнутися зі сторіччям санкцій. 

На історичній зустрічі в червні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і тодішній президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій з ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак чітких термінів денуклеаризації встановлено не було.

У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак в серпні незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Також видання The Washington Post повідомило, що за даними американських розвідувальних служб, Північна Корея будувала нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

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