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США застосували санкції проти іранської розвідки за кібератаку на декілька країн

Зокрема, в липні було атаковано державні сайти Албанії. 

США впровадили санкції проти міністра розвідки Ірану та всього міністерства за причетність до липневої кібератаки на Албанію і участь в інших кібернападах проти Штатів та союзників. Іранська установа керує декількома мережами субʼєктів кіберзагроз, зокрема тими, які займаються шпигунством та програмами-вимагачами, пише Reuters.

"Ми не потерпимо все більш агресивної кіберактивності Ірану", – заявив заступник міністра фінансів США по тероризму та фінрозвідці Брайан Нельсон. 

Санкції упроваджено після того, як Албанія в середу розірвала дипломатичні відносини з Іраном і наказала дипломатам і співробітникам іранського посольства виїхати з країни протягом 24 годин. 

Іран вважає санкції політично вмотивованими та неефективними. 

У липні внаслідок кібератаки було порушено роботу державних вебсайтів та інших держсервісів. Аналітики вважають, що операція була спрямована на те, аби помститись Албанії за підтримку іранської дисидентської групи. 

Це не єдині антиіранські санкції, упроваджені цього тижня. Обмежувальні заходи були й проти компанії "Сафіран", яка постачала Росії безпілотники. 

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