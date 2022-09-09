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Заклики окупантів повертатися на тимчасово окуповані території - це пастка, - Верещук

Ворог намагається створити видимість великої "явки" народу на так звані "референдуми".

Заклики окупантів повертатися на тимчасово окуповані території - це пастка, - Верещук
Евакуація (ілюстративне фото)
Фото: НП

Окупанти закликають українців, які вже евакуювалися з ТОТ Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, якнайшвидше повертатись додому, повідомляє Генштаб ЗСУ. Кінцевим терміном вказують 1 жовтня. Ворог готується до так званих "референдумів" і намагається створити видимість великої "явки" народу.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Людей залякують та шантажують тим, що конфіскують їхнє майно та нерухомість, які залишилися на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції нагадує, що це провокація, оскільки повернення на ТОТ - це небезпека для життя та великий ризик вже не виїхати звідти.

"Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхня задача - у будь-який спосіб примусити повернутися, їм потрібні "картинки" для їхнього фарсу. Дочекайтесь деокупації - це вже недовго. Не наражайте на небезпеку себе й рідних!" - закликала віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Нагадаємо, росіяни вимагають від жителів ТОТ, які виїхали з-під окупації, повернутися до 1 жовтня, бо заберуть їхнє житло.

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