Можливі провокації з обстрілами шкіл на тимчасово окупованих територіях, - ЦПД

У більшості шкіл, які відновили роботу в окупації, не облаштовано бомбосховищ.

Під час аналізу інформаційного середовища фахівці ЦПД зафіксували, що починаючи з початку навчального року на тимчасово окупованих територіях РФ готує підґрунтя для здійснення кривавих провокацій пов'язаних зі школами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"31 серпня міністерство оборони РФ опублікувало та направило до ООН, міжнародних гуманітарних організацій та України адреси та точні координати всіх шкіл, які почали роботу на ТОТ", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у центрі вважають, що існує висока ймовірність здійснення росіянами звірств щодо одного або декількох об'єктів із наданого переліку, з подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ. Таким чином, на думку ЦПД, загарбники заздалегідь готують інформаційне алібі для себе.

Крім того, як повідомляє центр, у більшості шкіл, які відновили роботу в окупації, не облаштовано бомбосховищ.

Нагадаємо, правоохоронці зареєстрували понад 47 тисяч злочинів російських військових в Україні.