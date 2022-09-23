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На Київщині водій хотів зареєструвати на себе ввезений із-за кордону Porsche Cayenne, який перебуває у розшуку

"Історія" автомобіля стала відомою під час процедури реєстрації в сервісному центрі МВС.

На Київщині водій хотів зареєструвати на себе ввезений із-за кордону Porsche Cayenne, який перебуває у розшуку
Фото: Facebook/Головний сервісний центр МВС

У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ на Київщині виявили Porsche Cayenne, що перебуває в розшуку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

"До нашого закладу звернувся чоловік, аби зареєструвати на себе авто Porsche Cayenne, ввезене з-за кордону. Але реєстраційну операцію довелося припинити. Під час перевірки за банком даних Інтерполу працівниками сервісного центру МВС встановлено, що цей транспортний засіб знаходиться у розшуку", – розповіли подробиці інциденту в сервісному центрі.

Справу передали в поліцію.

Нагадаємо, у квітні в Держмитслужбі повідомили, що в Україну без мита ввезли понад 19 000 авто, зокрема елітних. 

Згодом у Верховній Раді пропонували повернути безмитне ввезення автівок, але тільки для учасників бойових дій та фізичних осіб, які втратили свої транспортні засоби внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією окупантів.

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