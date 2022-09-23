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Окупанти обстріляли три райони Харківщини. Поранено дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей

У Харківському районі загинув чоловік.

Окупанти обстріляли три райони Харківщини. Поранено дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Учора ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його словами, учора масовано обстрілювався Куп’янськ та Куп’янський район. Є постраждалі, зокрема діти. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську поранення отримали троє людей, серед них – двоє дітей (хлопчик і дівчинка по 7 років). Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В Куп’янському районі поранено чотири людини. В Харківському районі загинув 51-річний чоловік.

У Чугуївському районі двоє людей, жінка 67 років та 52-річний чоловік, підірвалися на міні. Обидва госпіталізовані з пораненнями.

 

Вчора вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби Печенізького водосховища. Минулося без постраждалих.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог здійснив спробу піти в наступ в районі міста Куп’янськ, але зазнав суттєвих втрат і відступив.

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник, одна людина загинула.

 

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