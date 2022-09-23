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Путін може зібрати скільки завгодно військових, але зброєю їх не забезпечать, – CNN з посиланням на аналітиків

РФ бракує сучасного обладнання для професійних сил.

Путін може зібрати скільки завгодно військових, але зброєю їх не забезпечать, – CNN з посиланням на аналітиків

Президент РФ Володимир Путін може мобілізувати скільки завгодно військових, але Росія не має можливості найближчим часом забезпечити новим військам необхідну підготовку та озброєння.

Про це пише CNN з посиланням на експертів.

“Якщо вони зіткнуться з українською зброєю на передовій, вони, ймовірно, стануть новими жертвами під час вторгнення, яке Путін розпочав 7 місяців тому”, – зазначає видання. 

“Російські військові наразі не оснащені для швидкого та ефективного розгортання 300 000 резервістів”, – заявив спеціаліст з питань Європи та Євразії лондонської фірми стратегічного аналізу “Sibylline” Алекс Лорд.

За його словами, Росія вже має проблеми з ефективним оснащенням своїх професійних сил, після того як втратила у війні багато техніки.

Вебсайт розвідки з відкритих джерел Oryx, використовуючи лише підтверджені фотографіями чи відеодоказами дані, виявив, що російські війська втратили з початку боїв понад 6300 машин, зокрема 1168 танків.

“На практиці їм не вистачає сучасного обладнання… для такої кількості нових військ”, – сказав військовий аналітик, автор блогу на Oryx Якуб Яновський.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що мобілізація "може розв’язати проблему живої сили для Росії". Однак не зрозуміло чи це допоможе з проблемами у командуванні, управлінні, логістиці та моральним духом росіян. Якщо Росія не може командувати, підтримувати та озброювати приблизно 100 000 військових, які вона має в Україні, додавання ще 300 000 військових до міксу не покращить ситуацію, вважає генерал. 

В американському Інституті вивчення війни наголосили, що жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту російської влади щодо мобілізованого персоналу. Водночас це навряд чи сформує ефективну армію, а користь буде незначна. Квоти Кремля, ймовірно, змусять місцевих чиновників мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу. 

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб. 

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

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