Учора ЗСУ знищили ще 550 окупантів, 18 танків, літак і вертоліт

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні проти України близько 56 060 військових. Учора ЗСУ ліквідували майже 550 окупантів, 18 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб;

танків ‒ 2254 (+18) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од.;

артилерійських систем – 1355 (+14) од.;

РСЗВ – 326 (+8) од.;

засобів ППО ‒ 170 (+1) од.;

літаків – 254 (+1) од.;

гелікоптерів – 219 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9) од.;

крилатих ракет ‒ 240 (+0) од.;

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од.;

спеціальної техніки ‒ 126 (+1) од.

Нагадаємо, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове на Луганщині було поранено російського командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня цього року, повідомили у Генштабі ЗСУ.