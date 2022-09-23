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Росія ранком обстріляла Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені

У Марганці загинули двоє людей, ще девʼять отримали поранення. 

Росія ранком обстріляла Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені
Обстріл Нікопольського району
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Вранці російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били "градами" по Нікополю і Марганцю.

Було випущено близько 30 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. Є дані про загиблих і поранених. 

"У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", – заявив він. 

Пошкоджено вісім будинків, зруйновано один. Без світла лишилися 2200 родин.  

У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються.

Нагадаємо, учора вночі ворожа армія знову била по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В Нікополі загинув чоловік 35 років. У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля

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