Росія ранком обстріляла Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені

У Марганці загинули двоє людей, ще девʼять отримали поранення.

Вранці російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били "градами" по Нікополю і Марганцю.

Було випущено близько 30 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. Є дані про загиблих і поранених.

"У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", – заявив він.

Пошкоджено вісім будинків, зруйновано один. Без світла лишилися 2200 родин.

У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються.

Нагадаємо, учора вночі ворожа армія знову била по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В Нікополі загинув чоловік 35 років. У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля