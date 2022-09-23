Зловмисники заробили на оборудці майже 14 млн грн.

Служба безпеки України викрила у Львові хакерське угруповання, яке працювало на Росію.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Хакери "проникали" до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення. Таким чином їм вдалося зламати майже 30 млн акаунтів українців та громадян ЄС і отримати доступ до їхніх персональних даних.

Конфіденційну інформацію зловмисники продавали через даркнет, а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney. На оборудці встигли заробити майже 14 млн грн.

В СБУ кажуть: "оптовими клієнтами" хакерів були прокремлівські пропагандисти.

"Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах. Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС", – розповіли в спецслужбі.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Організатору угруповання повідомили про підозру в несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах чи на носіях такої інформації.

Також тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, нещодавно затримали учасника хакерського угруповання, яке завдало збитків на понад 120 млн доларів.

Тим часом Японія розслідує можливу причетність проросійської хакерської групи до кібернападу на декілька урядових вебсайтів.