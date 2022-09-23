Жодної паніки в Україні через часткову мобілізацію в Росії бути не може, – Корнієнко

Жодної паніки в Україні через часткову мобілізацію в Росії бути не може. Проведення псевдореферендумів окупантами збільшить матеріально-технічну допомогу союзників України.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Ще влітку ми приймали у Верховній Раді постанови щодо псевдореферендумів. Зверталися про міжнародних організацій, ООН тощо. Звичайно, щоб не визнавали жодних результатів цих референдумів. У нас фахово була пропрацьована співпраця з ЦВК, профільним комітетом з питань державної влади… Буквально позавчора на засіданні парламенту, через годину після знаменитих виступів Путіна та чергових стендапів про створення армії зомбі, яка піде кудись, ми оперативно підготували ще одну заяву, де наголосили на неприйнятності визнання результатів цих псевдореферендумів", – заявив він.

Корнієнко наголосив, що Україна розраховує на ще більшу допомогу наших союзників у разі проведення таких псевдореферендумів.

"Зокрема, зброєю, матеріальною та матеріально-технічною допомогою, щоб ми могли фінансувати поточні витрати та перемагали разом із союзниками у цій боротьбі за демократію", – підкреслив він.

Перший віцеспікер впевнений, що оголошена часткова мобілізація в Росії не несе суттєвої загрози для України.

"Українці не бояться та готові боротися далі. Паралельно наше завдання – укріплювати оборону та працювати в нашому режимі. Воювати з Росією на перемогу, ніхто не відступає… Усі українці на полі бою. Тому не думаю, що тут має бути якась паніка. Можливо, треба працювати ще більше. Тому ми будемо переконувати наших колег, будуть дипломатичні процеси на всіх майданчиках", – запевнив він.

Нагадаємо, за озвученими російським міністром оборони даними, мобілізувати збираються близько 300 000 росіян. Втім указ Путіна про мобілізацію містить секретний пункт, який не оприлюднюють. За даними журналістів, в ньому йдеться про план мобілізувати 1 млн осіб.