Через логістичні труднощі Toyota припиняє виробництво в Росії

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Російській Федерації.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

Зазначається, що підприємство так і не змогло налагодити постачання комплектуючих до РФ.

"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться. Буде оптимізовано й московський офіс концерну: його співробітникам та штату заводу запропонують підвищені компенсації – від 12 окладів", – повідомляє видання.

Однак актоконцерн не йде з Росії.

З початку березня завод автоконцерну в Шушарах (Санкт-Петербург) перебував у простої через логістичні труднощі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Нинішнє рішення пов’язане з неможливістю відновити ритмічні постачання.

Нагадаємо, PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії. Це відбулося майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила про призупинення продажів та виробництва після вторгнення РФ в Україну.