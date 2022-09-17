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Навіть у разі негайної деокупації тепла у будинках на Луганщині не буде, - Гайдай

Відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.

Навіть у разі негайної деокупації тепла у будинках на Луганщині не буде, - Гайдай
Луганщина (ілюстративне фото)
Фото: МВС

Навіть, якщо Луганщина буде швидко деокупована, опалювального сезону цієї зими там не буде, бо ворог повністю зруйнував критичну інфраструктуру.

Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів, оскільки російські війська знищили там практично всю інфраструктуру.

"У разі швидкої деокупації області проситимемо людей не повертатися надовго у свої населені пункти - навіть при відновленні теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо", - зазначив Гайдай.

Крім того, він нагадав, що наразі евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами - через Запорізьку область, а також через РФ і країни Балтії.

Нагадаємо, раніше Гайдай зауважив, що "миттєвого сценарію" на Луганщині не буде, а росіяни готуються до оборони.

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