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Ураган Ян з люттю налетів на Флориду, біля узбережжя зникло 20 кубинських мігрантів

Ураган став одним із найпотужніших штормів у США за останні роки: майже два мільйони будинків і підприємств у всьому штаті були знеструмлені.

Ураган Ян з люттю налетів на Флориду, біля узбережжя зникло 20 кубинських мігрантів
Фото: ЕРА/UPG

Ураган Ян з катастрофічною силою налетів на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, викликавши сильний вітер, проливні дощі та штормові приливи.

Про це пише Reuters.

Ураган став одним із найпотужніших штормів у США за останні роки.

Стихійне лихо вдарило по американському штату зі швидкістю вітру до 241 км на годину, перетворивши піщані пляжі і прибережні міста на зону лиха, затоплену морською водою.

Перші відео шторму на місцевому телебаченні та соціальних мережах показали, як паводкові води змітають автомобілі, у деяких населених пунктах практично досягають будиників і руйнують їх, а також пальми, зігнуті майже навпіл.

Очікується, що у центральній частині Флориди випаде до 76 см опадів.

Зараз шторм просувається вглиб країни, загрожуючи масштабними раптовими повенями. 

Майже два мільйони будинків і підприємств у всьому штаті були знеструмлені.

Губернатор США Рон Десантіс звернувся до президента США Джо Байдена з проханням схвалити федеральну декларацію про стихійне лихо, яка передбачає широкий спектр екстреної допомоги США для всього штату.

Американські прикордонники заявили, що 20 кубинських мігрантів зникли безвісти після того, як їхній човен затонув біля Флориди, коли Ян наблизився до узбережжя США.

Офіційних повідомлень про інших постраждалих внаслідок шторму не надходило.

Нагадаємо, ураган Як повністю знеструмив Кубу, швидкість його вітру досягала 195 км/год, відомо про загибель однієї людини.

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