Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 2,1% до 3,3%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт Economic outlook.

Згідно з ним, також покращено оцінку економіки поточного року: якщо в червні СБ очікував падіння на 45,1%, то тепер – на 35%. Окрім того, у звіті наведено прогноз зростання ВВП на 2024 рік – 4,1%.

"Очікується, що зростання відновиться в 2023 році, але залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду", – зазначається в документі.

СБ очікує, що наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться. На думку аналітиків банку, це стає все вірогіднішим у міру того, як війна стає все небезпечнішою і затягується, а біженці налагоджують своє життя в країнах, які їх приймають.

Виходячи з глобальної межі бідності у розмірі $6,85 на особу на день (за ПКС 2017 року), прогнозується, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться. Крім того, очікується, що втрати в навчанні, спричинені пандемією, будуть посилені війною, зважаючи на руйнування шкіл та зрив шкільного навчання.

Для Росії на цей рік СБ також покращив оцінку спаду з 8,9% до 4,5%, проте погіршив на наступний рік з 2% до 3,6%, чекаючи на невелике зростання на 1,6% у 2024 році.

Нагадаємо, раніше ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на наступний рік.