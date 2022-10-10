У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали серії вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку.

За даними на 17:44 від міської військової адміністрації, влучання були в чотирьох районах столиці. Загинули шість людей – у Шевченківському районі.

Дані по всіх районах:

Шевченківський район. Два влучання. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Загинуло шість осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.

Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

Голосіївський район. Три влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано.

Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів шість людей загинули, 50 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.

"Запасіться портативними зарядними пристроями, зарядіть телефони. Також, як ми вже зазначали раніше, зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності", – порадили в адміністрації.

Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Друга – по обʼєктах інфраструктури.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", – написав він.

Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив у Телеграм, що пошкоджено будівлю філармонії, музеї Шевченка і Ханенків.

"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває. Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість – не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", – написав Кличко.

Речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила в коментарі Суспільному, що є загиблі і постраждалі.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, є приліт на одній із центральних вулиць. Очевидці також публікують відео, на якому горить цивільна машина.

Фото: HП

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

"Усі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом", – заявили в Укрзалізниці.

Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота". Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Друга серія – удари по обʼєктах інфраструктури.

"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", – повідомив Кличко.

Також є влучання у так званий міст Кличка, пішохідно-велосипедний скляний міст через Володимирський узвіз. Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал, але він працює: висадка і посадка пасажирів – через переходи.

Станом на 10:25 відомо про пʼятьох загиблих і 12 постраждалих, повідомили в поліції Києва.

Спершу радник міністра внутрішніх справ України Ростислава Смірнова повідомляв, що загинули щонайменше 8 людей, 24 травмовані.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомляв, що Росія вранці 10 жовтня задіяла масовий виліт стратегічної авіації та може скерувати ракети по цілях по всій території України.