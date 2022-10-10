Росіяни вночі завдали масованої атаки по Дніпропетровщині, є загиблі та поранені (оновлено)

Цієї ночі росіяни били по чотирьох районах Дніпропетровської області ракетами, "ураганами", "градами" та важкою артилерією.

У Нікопольському обстріляли три громади: Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили.

Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій –інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог "Ураганами" ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві знищила ППО.

Оновлено. Голова ОВА повідомив, що внаслідок масованої атаки є загиблі та поранені.

"На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів. Бережіть себе", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, в суботу росіяни скерували на Нікополь ударні безпілотники іранського виробництва. Пошкоджень зазнали приватні будинки.