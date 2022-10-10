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У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)

Даних про постраждалих зараз немає. 

У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ілюстративне фото

У Хмельницькій області вранці 10 жовтня відбулися влучання ракет, спрацювала і ППО.

Про це в ТГ повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфрастуктури нашої області", – написав він. 

В області є перебої з електрикою. 

"В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо як найшвидше!" – написав Гамалій. 

Повітряна тривога триває більше двох годин, є влучання в Києві та Дніпрі, також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області. Варто перебувати в укриттях. 

За даними голів ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію. 

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