У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)

Даних про постраждалих зараз немає.

У Хмельницькій області вранці 10 жовтня відбулися влучання ракет, спрацювала і ППО.

Про це в ТГ повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфрастуктури нашої області", – написав він.

В області є перебої з електрикою.

"В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо як найшвидше!" – написав Гамалій.

Повітряна тривога триває більше двох годин, є влучання в Києві та Дніпрі, також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області. Варто перебувати в укриттях.

За даними голів ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.