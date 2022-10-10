У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)

У Хмельницькій області вранці 10 жовтня відбулися влучання ракет, спрацювала і ППО.
Про це в ТГ повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфрастуктури нашої області", – написав він.
В області є перебої з електрикою.
"В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо як найшвидше!" – написав Гамалій.
Повітряна тривога триває більше двох годин, є влучання в Києві та Дніпрі, також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області. Варто перебувати в укриттях.
За даними голів ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.