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Чехія передала допомогу ЗСУ

Серед допомоги - теплий одяг та спальники.

Чехія передала допомогу ЗСУ
Фото: Максим Козицький

Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові передало допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Цю допомогу Генеральне консульство збирало у Чехії та дипломатичним транспортом привезло на Львівщину. Весь одяг, взуття та інші предмети передамо військовослужбовцям Збройних Сил України”, - написав Козицький.

Він уточнив, що Чехія передала близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.

Нагадаємо, з 5 жовтня Чехія забороняє в'їзд на свою територію росіянам за туристичними і студентськими візами.

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