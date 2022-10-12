Чехія передала допомогу ЗСУ

Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові передало допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Цю допомогу Генеральне консульство збирало у Чехії та дипломатичним транспортом привезло на Львівщину. Весь одяг, взуття та інші предмети передамо військовослужбовцям Збройних Сил України”, - написав Козицький.

Він уточнив, що Чехія передала близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.

Нагадаємо, з 5 жовтня Чехія забороняє в'їзд на свою територію росіянам за туристичними і студентськими візами.