​Росія атакувала західні області "Калібрами" з Чорного моря, п'ять ракет збила ППО (оновлено)

Українські сили протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети у західних регіонах, а також одну - на півдні.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" у фейсбуці.

"Сьогодні, 13 жовтня, російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами на кшталт "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири крилаті ракети були знищені силами ППО.

"Рашисти продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично важливої інфраструктури... Це свідчить тільки про одне – Росія налякана", - заявили в Командуванні.

У Генштабі також уточнили, що чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Захід" Повітряних ЗСУ, ащ одну крилату ракету "Калібр" знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь".

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про вибухи у низці західних областей України. По Львівщині РФ випустила три ракети, одну з них збила ППО. Ще дві ракети влучили у військовий об'єкт. Відомо, що ППО також відпрацювала у Чернівецькій та Тернопільській областях.