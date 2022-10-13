Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росія атакувала західні області "Калібрами" з Чорного моря, п'ять ракет збила ППО (оновлено)

Загарбники продовжують атакувати мирне населення України.

​Росія атакувала західні області "Калібрами" з Чорного моря, п'ять ракет збила ППО (оновлено)
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

Українські сили протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети у західних регіонах, а також одну - на півдні.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" у фейсбуці.

"Сьогодні, 13 жовтня, російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами на кшталт "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири крилаті ракети були знищені силами ППО.

"Рашисти продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично важливої інфраструктури... Це свідчить тільки про одне – Росія налякана", - заявили в Командуванні.

У Генштабі також уточнили, що чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Захід" Повітряних ЗСУ, ащ одну крилату ракету "Калібр" знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь".

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про вибухи у низці західних областей України. По Львівщині РФ випустила три ракети, одну з них збила ППО. Ще дві ракети влучили у військовий об'єкт. Відомо, що ППО також відпрацювала у Чернівецькій та Тернопільській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також