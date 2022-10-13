За день росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сьогодні, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли територію 4 громад Сумської області, ще в одній автомобіль підірвався на міні.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Білопільська громада: майже об 11 ранку 3 міни. Після 11 - ще 18 мін, вже по іншій частині громади”, - розповів Живицький.

Також ближче до 12:00 росіяни випустили 7 мін по околицях Ворожби, а о 14:00 від росіян прилетіла 120мм міна по Зноб-Новгородській громаді.

Близько 17:00 водій вантажівки, під час маневрування, наїхав заднім колесом на міну у Великописарівській громаді. Вибухом міни був пошкоджений причеп автомобіля.

З 7:00 до 9:00 було два обстріли - 15 мін та 15 артснарядів прилетіло з території рф по різним частинам Миропільської громади.

При всіх обстрілах обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, Росія сьогодні ввечері почала вкотре обстрілювати Харків. Внаслідок обстрілів у деяких мікрорайонах міста виникли проблеми з електропостачанням.