Україна готова надати Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней, зокрема, для проведення пошуково-рятувальних операцій.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях", – йдеться у повідомленні.

Ніколенко додав, що у межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч із українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії.

Нагадаємо, внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Через негоду загинули чотири людини.