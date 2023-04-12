Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України, - Украерорух

Незважаючи на військову агресію РФ, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) опублікувала оновлений прогноз по відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029 році.

Про це повідомила пресслужба Украероруху.

“Опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.” - повідомили в Украерорусі.

Євроконтроль вважає, що ці фактори діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, оскільки на сьогодні відсутні інші підтверджені вхідні дані.

Втім, Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози, аналітику або припущення для створення своїх прогнозів. Ці розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Але після завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

“Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі”, - запевнив Украерорух.

Зокрема, спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Він охоплює відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.

Як раніше повідомлялось, Мінінфраструктури розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.