Депутатку Херсонської облради, яку підозрюють у колабораціонізмі, відправили під варту

Йдеться про Світлану Межерицьку, яка погодилась на посаду начальниці управління охорони здоров’я у окупаційній адміністрації.

Чинну депутатку Херсонської обласної ради, яку підозрюють у колабораційній діяльності, відправили під варту без права внесення застави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центрального районного суду м.Миколаєва.

"Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва розглянуто клопотання про обрання міри запобіжного заходу чинній депутатці Херсонської обласної Ради, яка до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я Херсонської міської Ради", – зазначили у суді.

У виданні МОСТ повідомляють, що йдеться про Світлану Межерицьку.

Зазначено, що в період окупації Херсону посадовиця погодилась на пропозицію обійняти посаду в окупаційній адміністрації держави-агресора. Вона стала "начальницею управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади".

Перебуваючи на посаді у окупантів, вона використовувала псевдоніми, щоб не бути викритою українськими правоохоронцями.

На суді підозрювана заперечила свою провину і заявила, що голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо особисто пропонував їй очолити обласне управління охорони здоров’я, але вона відмовилася. Також, за її словами, відхилила і пропозиції очолити різні медичні заклади.

Як йдеться у повідомленні, жінка зазначила, що продовжувала перебувати на посаді, на яку її призначили ще до окупації, проте робота Управління майже не велась, до того ж, жодних документів, як посадова особа не підписувала.

Проте вона не змогла пояснити щодо наявності її підпису, як начальника Управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади, створеного окупаційною адміністрацією.

"Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, зокрема протоколи допитів свідків та висновок почеркознавчої експертизи, суд дійшов висновку про обґрунтованість підозри і наявність зазначених в клопотанні ризиків. За такого, слідчий суддя постановила застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою, без права внесення застави", – повідомили у суді.

Посадовицю підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Їй загрожує від 5 до 10 років в’язниці (з додатковими обмеженнями та конфіскацією майна або без такої). Триває досудове розслідування.