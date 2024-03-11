У понеділок, 11 березня, російські окупанти завдали ударів по місту Вовчанськ на Харківщині та Куп'янському районі. Також росіяни запустили ракети С-300 у напрямку села Кутузівка. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У дописі йдеться, що близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків.

"Після 13:00 під ворожим обстрілом опинилося село Глушківка Куп'янського району. Попередньо - троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи”, — додав Синєгубов.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 росіяни обстріляли село Кутузівка Харківського району. Без постраждалих. Інформація уточнюється.