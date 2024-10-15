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Уряд схвалив проєкт закону щодо примусового позбавлення права на землю для будівництва фортифікацій

Така можливість буде передбачена правовим режимом воєнного стану. 

Уряд схвалив проєкт закону щодо примусового позбавлення права на землю для будівництва фортифікацій
Ілюстративне фото: Шмигаль оглядає фортифікації на Херсонщині
Фото: Телеграм / Денис Шмигаль

Кабмін схвалив проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану”.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ “Про правовий режим воєнного стану”, “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”.

Ці зміни передбачають, зокрема, запровадження, як заходу правового режиму воєнного стану, можливості примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд.

Передбачені умови наступного припинення права власності або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки (або її частини) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. 

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування землею і порядок прийняття такого рішення.

  • У середині вересня Шмигаль повідомляв про завершення будівництва третьої лінії фортифікацій. 
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