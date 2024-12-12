Половина з цієї суми піде на відновлення української транспортної системи, інфраструктури та логістики.

США виділять 440 млн доларів на низку проєктів для підтримки України (ілюстративне фото)

США незабаром спрямують понад 440 млн доларів на підтримку сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні.

Про це заявив заступник державного секретаря США Річард Верма, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, США виділять додаткові 74,7 млн доларів на підтримку експортоорієнтованого сільського господарства. Це буде зроблено, щоб українські фермери та переробники могли відігравати більшу роль у відновленні економіки України.

Ще 223 млн доларів США нададуть для відновлення української транспортної системи, інфраструктури та логістики. Ці кошти підуть на модернізацію пунктів перетину кордону України з країнами ЄС, чорноморських та дунайських портів, оновлення залізничних ділянок у прикордонних регіонах та посилення спроможності України експортувати товари до Євросоюзу.

Крім того, 35 млн доларів спрямують до Трастового фонду відновлення України. Це допоможе налагодити співпрацю між державним і приватним сектором у процесі відбудови.

105 млн доларів Сполучені Штати виділять як фінансування на "підготовку та оснащення українців для завтрашніх робочих місць у відновленні та промисловості".