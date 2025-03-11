З наступного тижня Україна і США на експертному рівні почнуть обговорювати контроль за дотриманням режиму тиші

Команди США і України продовжать спілкування на операційному рівні, контроль над ситуацією в українців буде, вважає міністр оборони.

З наступного тижня українська і американська команди почнуть обговорювати механізми контролю за припиненням вогню. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час преспідходу за результатами зустрічі з американською делегацією в Саудівській Аравії. Міністр оборони Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах у Джидді, сказав, що під час нинішньої зустрічі питання контролю піднімали.

Вже є рамкові домовленості. Команди США і України продовжать спілкування на операційному рівні, контроль над ситуацією в України буде, вважає він.

Єрмак додав, що ціллю нинішньою зустрічі було обговорення перших кроків у напрямку можливого припинення вогню. Надалі робота триватиме.