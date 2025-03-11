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З наступного тижня Україна і США на експертному рівні почнуть обговорювати контроль за дотриманням режиму тиші

Команди США і України продовжать спілкування на операційному рівні, контроль над ситуацією в українців буде, вважає міністр оборони. 

З наступного тижня Україна і США на експертному рівні почнуть обговорювати контроль за дотриманням режиму тиші
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

З наступного тижня українська і американська команди почнуть обговорювати механізми контролю за припиненням вогню. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час преспідходу за результатами зустрічі з американською делегацією в Саудівській Аравії. Міністр оборони Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах у Джидді, сказав, що під час нинішньої зустрічі питання контролю піднімали. 

Вже є рамкові домовленості. Команди США і України продовжать спілкування на операційному рівні, контроль над ситуацією в України буде, вважає він. 

Єрмак додав, що ціллю нинішньою зустрічі було обговорення перших кроків у напрямку можливого припинення вогню. Надалі робота триватиме. 

  • Сьогодні в Саудівській Аравії відбулися багатогодинні переговори між Україною і США стосовно закінчення війни. Україна пропонувала припинення атак у повітрі та в морі. Вашингтон натомість запропонував повне припинення вогню, включно з лінією фронту, на 30 днів з можливістю подальшого продовження. Україна на це погодилася, тепер рішення має ухвалити Росія.
  • Американці представлять цю пропозицію Росії. Президент США Дональд Трамп сказав, що розмова з Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом. 
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