Трамп хоче дозволити українським біженцям залишатися в США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що українські біженці, які прибули до Штатів, рятуючись від війни, зможуть залишатися там до її закінчення. На запитання журналіста Deutsche Welle про те, чи дозволить він залишатися українцям до кінця війни, Трамп сказав: "Думаю, так".

Він додав, що "в нас багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними". Раніше в Білому домі заперечували план видворити українських біженців.

У квітні медіа повідомляли, що українці, які прибули до США за програмою захисту, отримали листи з попередженням про можливість депортації. Однак у відповідальному департаменті заявили, що розсилка цих листів була помилкою і депортація українським шукачам притулку не загрожувала.