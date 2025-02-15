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У "Резерв+" дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК

Також спростили офлайн-процедуру подання документів для осіб з інвалідністю, щоб встановити непридатність.

У "Резерв+" дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК
Фото: Укрінформ

У "Резерв+" дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови №932 та №559.

Як зазначили у Міноборони, інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг. 

Дані про інвалідність надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому відомості про встановлення або зміну групи інвалідності відображатимуться у застосунку Резерв+ автоматично або за запитом людини, без необхідності проходження медичного огляду та військово-лікарської комісії (ВЛК). 

У Міноборони кажуть, що такі зміни посилять захист прав осіб з інвалідністю та оптимізують роботу ВЛК.

Також спростили офлайн-процедуру подання документів для осіб з інвалідністю, щоб встановити непридатніст

  • Тепер документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред’явленні оригіналу. Раніше в деяких випадках вимагали підпис нотаріуса;
  • Подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні батьки, опікуни та інші законні представники;
  • Військово-лікарська комісія прийматиме рішення на підставі поданих документів та даних, що наявні в електронній системі охорони здоров’я.

У міністерстві нагадали, що люди з інвалідністю не підлягають обов'язковому направленню на ВЛК для проходження медичного огляду. Проте вони зберігають право добровільно отримати висновок комісії на підставі поданих документів.

  • Раніше пояснили, чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК. 
  • 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" до 5 червня.
  • Під час воєнного стану категорію "обмежено придатних" скасували: є придатні до служби і непридатні.
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