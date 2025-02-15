Також спростили офлайн-процедуру подання документів для осіб з інвалідністю, щоб встановити непридатність.

У "Резерв+" дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови №932 та №559.

Як зазначили у Міноборони, інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг.

Дані про інвалідність надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому відомості про встановлення або зміну групи інвалідності відображатимуться у застосунку Резерв+ автоматично або за запитом людини, без необхідності проходження медичного огляду та військово-лікарської комісії (ВЛК).

У Міноборони кажуть, що такі зміни посилять захист прав осіб з інвалідністю та оптимізують роботу ВЛК.

Також спростили офлайн-процедуру подання документів для осіб з інвалідністю, щоб встановити непридатніст

Тепер документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред’явленні оригіналу. Раніше в деяких випадках вимагали підпис нотаріуса;

Подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні батьки, опікуни та інші законні представники;

Військово-лікарська комісія прийматиме рішення на підставі поданих документів та даних, що наявні в електронній системі охорони здоров’я.

У міністерстві нагадали, що люди з інвалідністю не підлягають обов'язковому направленню на ВЛК для проходження медичного огляду. Проте вони зберігають право добровільно отримати висновок комісії на підставі поданих документів.