У "Резерв+" дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни у постанови №932 та №559.
Як зазначили у Міноборони, інформація про осіб з інвалідністю автоматично вноситиметься до реєстру Оберіг.
Дані про інвалідність надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому відомості про встановлення або зміну групи інвалідності відображатимуться у застосунку Резерв+ автоматично або за запитом людини, без необхідності проходження медичного огляду та військово-лікарської комісії (ВЛК).
У Міноборони кажуть, що такі зміни посилять захист прав осіб з інвалідністю та оптимізують роботу ВЛК.
Також спростили офлайн-процедуру подання документів для осіб з інвалідністю, щоб встановити непридатніст
- Тепер документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред’явленні оригіналу. Раніше в деяких випадках вимагали підпис нотаріуса;
- Подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні батьки, опікуни та інші законні представники;
- Військово-лікарська комісія прийматиме рішення на підставі поданих документів та даних, що наявні в електронній системі охорони здоров’я.
У міністерстві нагадали, що люди з інвалідністю не підлягають обов'язковому направленню на ВЛК для проходження медичного огляду. Проте вони зберігають право добровільно отримати висновок комісії на підставі поданих документів.
- Раніше пояснили, чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК.
- 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" до 5 червня.
- Під час воєнного стану категорію "обмежено придатних" скасували: є придатні до служби і непридатні.