Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню від початку доби

З початку доби 23 квітня в зоні операції Об’єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Втрат серед українських військових немає, інформує пресцентр ООС.

"Неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

За повідомленням української розвідки, попри заяви про відведення військ, Росія приховано посилює позиції на Донбасі.

Раніше штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ.