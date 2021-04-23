Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню від початку доби

Втрат серед українських військових немає.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню від початку доби
Фото: Операція об'єднаних сил

З початку доби 23 квітня в зоні операції Об’єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Втрат серед українських військових немає, інформує пресцентр ООС.

"Неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

За повідомленням української розвідки, попри заяви про відведення військ, Росія приховано посилює позиції на Донбасі.

Раніше штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також